لتعزيز مخزونه.. العراق يحيي بئراً نفطية غائبة منذ ثلاثة عقود

شفق نيوز-كركوك

كشفت مصادر في شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط الحكومية العراقية، يوم السبت، عن انطلاق أعمال الحفر في أول بئر نفطية وغازية ضمن حقل (كفري أ)، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في خطوة من شأنها تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز في الشركة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال باشرت بحفر أول بئر جديدة في حقل (كفري أ) بعد توقف دام أكثر من 30 عاماً"، مبينة أن "الحقل يُعد من الأصول غير المستغلة التابعة للشركة، ويمثل جزءاً من مخزونها المكتشف من الآبار النفطية".

وأضافت أن "دائرة المشاريع في الشركة أنجزت المرحلة الأولى من فتح الطريق المؤدي إلى موقع الحقل، والواقع على طريق كركوك – بغداد – ديالى، تمهيداً لتأمين وصول المعدات، على أن يتم لاحقاً تهيئة مواقع السكن الخاصة بالطواقم الفنية والهندسية التي ستشرف على نصب أبراج الحفر والبدء بالعمليات التنفيذية".

ويُصنف حقل (كفري أ) من "الحقول النفطية المهمة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم تشغيله في رفع معدلات الإنتاج النفطي لشركة نفط الشمال خلال السنوات المقبلة"، بحسب المصادر.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، توقيع عقد استكشافي لتنفيذ البئر الاستكشافي "كفري أ"، ضمن برنامج لحفر 15 بئراً استكشافياً على مدى عدة سنوات، بهدف تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية في العراق.

ويشمل العقد، بحسب المصادر، "شركة الحفر العراقية، شركة الاستكشافات النفطية، وشركة نفط الشمال، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الفعلية للبئر خلال حوالي شهرين من تاريخ توقيع العقد".

وأوضحت، أن "الهدف من البئر (كفري أ) استكشافي بالدرجة الأولى، أي الكشف عن النفط أو الغاز المحتمل في الموقع، وليس مجرد تطوير الموارد النفطية الموجودة حالياً".

ومن المتوقع أن يسهم حقل "كفري أ" في رفع الاحتياطي النفطي والغازي للعراق، مما يعزز الإنتاج على المدى المتوسط والطويل في حال تأكد وجود مكامن هيدروكربونية جيدة.

ويأتي توقيع العقد في إطار استراتيجية وزارة النفط لتعظيم الإنتاج الوطني والاستفادة من الموارد المكتشفة غير المستغلة، وتعزيز قدرة العراق على تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية من النفط والغاز.

إلى ذلك، رأى الخبير النفطي علي عبد الله، أن "انطلاق أعمال حفر أول بئر نفطية وغازية في حقل (كفري أ)، سوف يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز في العراق".

وأكد عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن "الحقل يشكل جزءاً من المخزون النفطي المكتشف والاحتياطي المحتمل للمنطقة"، لافتا إلى أن "الهدف من الأبار الاستكشافية هو الكشف عن النفط أو الغاز المحتمل، ويأتي ضمن خطة وزارة النفط العراقية لتعظيم الاحتياطات النفطية والغازية في العراق".

وأشار الخبير النفطي ،إلى أن "حقل (كفري أ) يُعد من الحقول المهمة، ومن المتوقع أن يسهم تشغيله في رفع معدلات الإنتاج النفطي لشركة نفط الشمال، وتعزيز الاحتياطي النفطي والغازي على المدى المتوسط والطويل، إذا أسفرت عمليات الحفر عن مكامن هيدروكربونية جيدة".

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من جهود العراق لتعظيم إنتاجه النفطي والغازي، مع الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة في المحافظة ودعم تطوير الطاقة المحلية بشكل مستدام"، بحسب الخبير النفطي.