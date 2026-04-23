لتعزيز الاستثمار وتفكيك الروتين.. العراق يطلق منصةً إلكترونيةً لتسجيل الشركات التجارية

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، يوم الخميس، إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تابعة لدائرة تسجيل الشركات، معتبراً هذه الخطوة ركيزة أساسية لأتمتة الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات الشركات المحلية والأجنبية بما يعزز بيئة الأعمال والاستثمار في العراق.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن التحول الإلكتروني أصبح ضرورة اقتصادية لإصلاح أداء الحكومة وتحسين الخدمات، مبيناً أن الوزارة حققت "تقدماً واضحاً" في التحول الرقمي بمختلف مفاصلها.

وأشار إلى أن المنصة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات، وتقليص الروتين عبر تسريع إنجاز المعاملات التي كانت تستغرق أسابيع، مؤكداً أن المشروع يتضمن أيضاً أرشفة أكثر من 103 آلاف وثيقة و18 مليون مستمسك إلكترونياً، فضلاً عن تمكين المواطنين وأصحاب الشركات من متابعة معاملاتهم إلكترونياً بشكل مباشر.