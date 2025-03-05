لتسهيل عمل الضرائب وإنهاء "تشابه الأسماء".. الحكومة العراقية تطلق خدمة رقمية جديدة

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، خدمة الإستعلام الضريبي الرقمية، لتسهيل العمل الضريبي وحل مشكلة تشابه الأسماء.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق (خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية)، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية".

وأضاف: "تقدم هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية".

واكد "كما ستحلّ هذه الخدمة مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية".

وشهد الاجتماع، وفقا للبيان "مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع (قانون ضريبة الدخل الجديد) الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي".