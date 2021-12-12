البنك المركزي: العديد من المصارف العراقية بدأت بالتوسع خارج البلاد

شفق نيوز/ افتتح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع المصرفي العراقي في جناح العراق في اكسبو دبي 2020.

وانطلقت الفعاليات بحضور رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، وعدد من المديرين العامين في البنك المركزي، ورؤساء مجالس المصارف.

وقال محافظ البنك المركزي، في كلمة له خلال مراسم انطلاق الفعاليات، إن: انطلاق فعاليات أسبوع المصارف في جناح العراق، يسهم بشكل كبير في انفتاح القطاع المصرفي العراقي على العالم العربي والدولي، مضيفا أن رقابة البنك المركزي أسهمت بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي.

وأوضح أن هناك العديد من المصارف العراقية بدأت بالتوسع خارج العراق، وهذا ما جعلها تحصل على تصنيفات جيدة من قبل المؤسسات المالية المختصة، مبينا أن العراق اليوم اصبح ساحة جاذبة للاستثمارات ويتطلب وجود قطاع مصرفي فعال ليواكب هذه الاستثمارات.

ونوه المحافظ إلى أن جميع مؤشرات القطاع المصرفي العراقي في تصاعد مستمر وهذا مؤشر جيد للعالم الخارجي، بضرورة فتح افاق التعاون مع القطاع المصرفي العراقي.

من جهة أخرى، أشاد رئيس صندوق النقد العربي، عبد الرحمن الحميدي، بسياسة البنك المركزي التي ساهمت في تطور القطاع المصرفي.

وقال الحميدي، إن محافظ البنك المركزي العراقي رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي مصطفى غالب، يعمل الان على ضمان انفتاح القطاع المصرفي العراقي على المصارف العربية والأجنبية.

بدروه، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إن فعالية أسبوع المصارف العراقية في اكسبو دبي، تمثل علامة مهمة، وبداية قوية جدا، لتنشيط العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي يمثل اليوم نقطة كبيرة في تطوير اقتصاد البلد.

وأشار إلى أن مشاركة المصارف وشركات الدفع الالكتروني في فعاليات أسبوع المصارف، يمثل رسالة قوية وواضحة للعالم، ان العراق اليوم يشهد انفتاحا يقوم به القطاع الخاص، ويجب من الدولة حمايته وتسهيل مهامه.

يُذكر أن أسبوع المصارف العراقية، في اكسبو دبي 2020 يتضمن العديد من الفعاليات المصرفية، واطلاع الجمهور على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين المصارف العراقية والمصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة.