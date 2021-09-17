لبنان يشكر العراق

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية على دعمها لبلاده ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حلّ أزمة الكهرباء.

وقد أطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي"أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل مما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها".

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه وزير الطاقة اللبناني السابق، ريمون غجر، مع وزير المالية العراقي، وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.