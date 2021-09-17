سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لبنان يشكر العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-17T11:05:06+0000
لبنان يشكر العراق

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالشكر الى الحكومة العراقية على دعمها لبلاده ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصا من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حلّ أزمة الكهرباء.

وقد أطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، مما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي"أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد خلال اتصال أجراه بالرئيس ميقاتي وقوف بلاده الى جانب لبنان واستعدادها لدعمه بكل الوسائل مما يساعده على تجاوز المحنة الصعبة التي يمر بها".

يذكر أنه وفق الاتفاق والعقد الذي وقعه وزير الطاقة اللبناني السابق، ريمون غجر، مع وزير المالية العراقي، وبمواكبة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ستحصل كل شهر مناقصة لاستبدال الفيول العراقي بفيول لزوم معامل كهرباء لبنان، على أن تجرى المناقصة الثانية في الأسبوع الاول من أكتوبر.

related

مصادر تكشف تهريب الدولار من السوق اللبنانية الى اربع دول بينها العراق

Date: 2019-10-31 09:15:16
مصادر تكشف تهريب الدولار من السوق اللبنانية الى اربع دول بينها العراق

رغم الحرب والعقوبات.. العراق وعشرات الدول يشاركون بمعرض دمشق الدولي

Date: 2019-08-27 19:24:01
رغم الحرب والعقوبات.. العراق وعشرات الدول يشاركون بمعرض دمشق الدولي

كم تبلغ حصة العراق من الذهب العالمي؟

Date: 2019-08-14 13:40:50
كم تبلغ حصة العراق من الذهب العالمي؟

العراق يكشف سبب تأخر وصول المساعدة النفطية الى لبنان ويحدد "الطريقة الأسرع"

Date: 2021-06-28 10:56:39
العراق يكشف سبب تأخر وصول المساعدة النفطية الى لبنان ويحدد "الطريقة الأسرع"

بيروت تتفاوض مع بغداد لتصدير التفاح اللبناني الى العراق

Date: 2019-09-03 14:34:47
بيروت تتفاوض مع بغداد لتصدير التفاح اللبناني الى العراق

دبلوماسي عراقي: ماضون بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة

Date: 2021-06-16 19:41:54
دبلوماسي عراقي: ماضون بدعم لبنان خلال هذه الفترة الصعبة

رسمياً.. العراق يضاعف كمية النفط المقررة للبنان والأخير يشكر

Date: 2021-06-09 16:17:42
رسمياً.. العراق يضاعف كمية النفط المقررة للبنان والأخير يشكر

مباحثات رسمية .. النفط العراقي مقابل المنتجات اللبنانية

Date: 2020-07-03 12:03:52
مباحثات رسمية .. النفط العراقي مقابل المنتجات اللبنانية