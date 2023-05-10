لبنان يتحرك لزيادة وارداته النفطية من العراق بعد فشل إمدادات الاردن ومصر

شفق نيوز/ اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،السعي لزيادة واردات البلاد النفطية من العراق سنويا بعد فشل إمدادات الكهرباء من الاردن والغاز من مصر.

وقال وليد فياض على هامش المؤتمر العالمي المنعقد في أبوظبي إن "اتفاقا يموله البنك الدولي للحصول على إمدادات كهرباء من الأردن وغاز طبيعي من مصر عبر سورية لم يشهد أي تقدم حتى الآن"، مبينا ان "البنك طلب إجراء المزيد من الإصلاحات قبل تنفيذه".

واضاف ان "لبنان يسعى إلى زيادة الواردات من العراق من خلال زيادة حجم صفقة تبادل قائمة ومن خلال اتفاقيات تجارية جديدة".

وجدد لبنان والعراق بالفعل اتفاقا سنويا يسمح لبيروت باستيراد مليون طن من زيت الوقود الثقيل كل عام، وفي المقابل، يحصل العراق على خدمات رعاية صحية لبنانية وغيرها من الخدمات.

واشار فياض الى "اننا نتحدث عن أمل في زيادة الكم ونأمل في إبرام عقد آخر نحصل بموجبه على الوقود من العراق على أساس تجاري بشروط دفع آجل".

وكان فياض قد التقى قبل يومين وزير النفط العراقي حيان عبد الغني خلال زيارته للعراق وتم الاتفاق عبر تسليم كل الكميات الباقية من وقود الفيول من الاتفاقية السارية المفعول حاليًا قبل انقضاء مدتها، ما سوف يزيد الكميات المسلمة شهريًّا، بدءًا من أول شهر تموز ولغاية نهاية تشرين الثاني.

كما أبدى وزير النفط العراقي استعداده للبحث في إمكانية زيادة هذه الكميات في حال اتفق الطرفان على تجديد اتفاقية لتزويد والبحث في امكانية تنويع المشتقات النفطية المخصصة لعملية التبديل.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" يحصل عليها العراق من لبنان.