لبنان يبرم اتفاقين للحصول على مزيد من النفط من العراق

شفق نيوز/ قال لبنان والعراق يوم الثلاثاء إن لبنان أبرم اتفاقين للحصول على مزيد من إمدادات الوقود من العراق، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه بيروت صعوبات لتعزيز إنتاج الكهرباء لمساعدتها على الخروج من أزمة اقتصادية مستمرة منذ سنوات.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في بيان أكده مكتب رئيس الوزراء العراقي إن بغداد وافقت على زيادة حجم امدادات زيت الوقود الثقيل إلى لبنان بموجب اتفاق قائم بنسبة 50 بالمئة إلى 1.5 مليون طن هذا العام.

وقال فياض إن العراق وافق أيضا على صفقة تجارية لتزويد لبنان بمليوني طن من الخام سنويا. وأكدت بغداد أيضا هذا الاتفاق.

وبموجب صفقة زيت الوقود الثقيل التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في يوليو تموز 2021، يزود العراق الحكومة اللبنانية بالوقود مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية للمواطنين العراقيين.

ويقايض لبنان بعد ذلك زيت الوقود الثقيل بزيت الغاز الذي يمكن استخدامه في محطات الكهرباء التي عملت لعقود بأقل من قدرتها الكاملة لكنها توقفت تقريبا عن العمل خلال الأزمة المالية التي أضرت بقدرة الدولة على شراء الوقود.

وقال فياض إنه ستجري أيضا مقايضة المليوني طن من الخام اللذين سيحصل عليهما لبنان بموجب الاتفاق التجاري.

وأضاف في بيان أن الصفقة تتضمن آلية دفع مؤجل لمدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام دون أي فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية.

وقال فياض للصحفيين في وقت سابق من الشهر الجاري إن الصفقتين جزء من محاولات لبنان لتحسين إمدادات الكهرباء.

رويترز