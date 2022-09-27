لبنان: ننتظر شحنات الفيول المتبقية من العراق ونسعى لتجديد الاتفاقية

شفق نيوز/ اعلنت لبنان، اليوم الثلاثاء، أنها تنتظر شحنات الفيول المتبقية من العراق ضمن العقد المبرم بين الطرفين، مبينة أنها تسعى الى تجديد الاتفاقية.

وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تصريحات صحفية، إن "هناك تطورات في ملف الفيول العراقي التي بسببها تأخرت شحنة الفيول العراقي بالوصول الى لبنان"، مبينا أنه "سيكون لنا جلسة عمل افتراضية اليوم مع الطرف العراقي لنعمل على موضوع المواصفات".

واضاف أنه، "سنقوم بحل هذه المشكلة مع الجانب العراقي بعد الاجتماع، لنعاود الحصول على شحنات الفيول العراقي المتبقية والتي تبلغ 190 ألف طن"، معربا عن امله ان "تصل في الشهرين المقبلين".

كما أشار الفياض، إلى أنه "سيقوم بعد ذلك بمسألة تجديد اتفاقية الحصول على الفيول مع العراقيين، وسنقوم لهذه الغاية بزيارة الى العراق، للبحث في تجديد الاتفاقية للحصول على مليون طن إضافي من الفيول، بإمكانها أن تؤمن بين 3 و4 ساعات تغذية بالكهرباء يومياً، لمدة سنة".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.