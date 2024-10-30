لبنان: نعمل مع العراق على تمديد اتفاقية الفيول وزيادة الكمية

شفق نيوز/ اعلنت لبنان، انها تعمل مع العراق على تمديد اتفاقية الفيول وزيادة الكمية، مشيرة إلى أنها تحظى بدعم العراق.

وقال وزير الطاقة في حكومة تصريف لبنان وليد فياض في تصريحات صحفية، إن "لبنان يحظى بدعم من العراق في قطاع الطاقة، إذ يتم التنسيق مع الحكومة العراقية والمسؤولين عن الملف اللبناني".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تعمل "تعمل على تمديد الاتفاقية مع العراق، التي تقضي بتزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل"، معربا عن أمله بـ"تمديد الاتفاقية لسنة إضافية على الأقل وزيادة الكمية إلى مليوني طن".

ولفت فياض ان "الدعم العراقي يشمل مساعدة النازحين أيضاً بالتنسيق مع وزارة المهجرين".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.