لبنان.. شركة عمانية تفوز باستبدال "الفيول العراقي"  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم السبت، أن الفيول اللبناني سيصل الى لبنان في تشرين الاول الحالي، مبينة أن شركة عمانية فازت باستبداله.

وقالت الوزارة في تصريحات صحافية، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "شركة أوكيو العمانية فازت في مناقصة استبدال الفيول العراقي الأسود بفيول مطابق لمعامل كهرباء لبنان"، مؤكدة أن "الشحنة الأولى من الكمية المتبقية منه ستصل إلى لبنان قبل أواخر تشرين الأول الجاري".

واكدت الوزارة ان هذه الكميات المستوردة من العراق لن تكون الحل، بل ستؤجل العتمة الشاملة إلى حين إحداث خرق على خطّ البحث عن مصادر جديدة لتأمين الطاقة إما من الأردن ومصر، أو من خلال اتفاقات استيراد الفيول عبر شركات جزائرية أو غيرها.

واشارت الى ان "الخيار الأول مرتبط بتأمين التمويل من البنك الدولي، والثاني يترقب جولة من المفاوضات يُجريها لهذه الغاية وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض مع الجزائر والكويت".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.