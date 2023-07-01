لبنان: سنشتري الفيول العراقي بالدولار ونسدد ثمنه عبر جباية الفواتير

شفق نيوز/ اكدت الحكومة اللبنانية، أنها ستشتري الفيول العراقي بالدولار الأمريكي وليس مقابل خدمات كما كان سابقا.

وقال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبناني وليد فيّاض الى ان "عقد جديد مع العراق وافق عليه مجلس الوزراء اللبناني، يقضي بشراء لبنان من العراق ليس مقابل خدمات بل مقابل بدل مالي بالدولار الأميركي “مؤخَّر الدفع مدة 6 أشهر وبشروط مسهَّلة".

واضاف ان "مؤسسة كهرباء لبنان ستجبي الفواتير خلال الأشهر الستة من مواطنيها، على أن يسدّد بعدها لبنان ثمن الفيول للعراق، هذا إلى جانب عقد الاخر الساري المفعول الفيول مقابل الخدمات”.

واشار الى ان "مساعي الجانب اللبناني بشأن تزويد العراق لبنان بالفيول تكلل بالنجاح بعد قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير والذي يقضي بزيادة كمية الفيول المشمولة بعقد (الفيول مقابل الخدمات) لزوم وزارة الطاقة اللبنانية، على أن تصبح مليوناً ونصف مليون طن في السنة بدلاً من مليون طن، اعتباراً من الخريف المقبل موعد انتهاء العقد الحالي في آخر تشرين الأول 2023، وذلك بعد إعادة جدولة كميات الفيول المستوردة من العراق من أجل إعطاء ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي للبنانيين”.

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

واقر مجلس الوزراء العراقي في شهر آب من العام 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحا أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.