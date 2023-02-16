لبنان توقف تصدير البصل الى العراق بعد ارتفاع الأسعار

شفق نيوز/ اعلنت لبنان، يوم الخميس، أنها ستوقف تصدير البصل الى العراق مع ارتفاع أسعاره محليا.

وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن خلال ورشة عمل مع البنك الدولي بعد تخصيص الأخير 200 مليون دولار، لمشروع التحول الزراعي - الغذائي الأخضر في لبنان، ان "ارتفاع سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية إلا أننا نلتزم بالاتفاقيات مع الدول وهناك روزنامة زراعية، ففتحنا الاستيراد من مصر في مطلع شهر كانون الأول الماضي، فقالت النقابات ما زال لدينا 15 ألف طن من البصل وهذه الكمية كافية لمدة 4 أشهر، وإذا دخل البصل المصري سوف يؤدي الأمر إلى إلحاق الضرر بإنتاجنا".

وتابع ان "الأصوات تعالت بسبب تصدير كميات كبيرة من البصل إلى العراق وليبيا وبلد ثالث، كما أن البصل ارتفع سعره عالميا"، مبينا انه "سيتخذ اليوم قرارا بعدم السماح بتصدير البصل من لبنان".

واضاف اننا "سنشدد على أهمية موضوع الأسواق الشعبية لتخفيف هامش الأرباح، حيث تكون هذه الأسواق همزة الوصل بين المزارع والمستهلك".

يذكر أن العراق بدأ يستورد الخضر والفواكه من لبنان بناءا على مذكرة تفاهم بين البلدين بتسليم مادة الفيول النفطي الى لبنان لتشغيل محطات التوليد مقابل تزويد العراق بما يحتاجه من الخضر والفواكه والمستلزمات الطبية .

وارتفعت أسعار البصل في العراق ايضا الى اسعار تخطت 1500 دينار للكيلوغرام الواحد، في حين ما يزال العراق يستورد معظم منتجاته الزراعية من دول الجوار بالرغم من الأراضي الزراعية الكبيرة التي يحظى بها في عموم المحافظات.