لبنان تصدر موافقة استثنائية على الاتفاق النفطي مع العراق

شفق نيوز/ منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم الخميس موافقة استثنائية على الاتفاق النفطي المبرم مع العراق.

وصدرت الموافقة الاستثنائية من الرئيسين استناداً على طلب وزارة الطاقة والمياه على اتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقّع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعقد شراء فيول أويل الموقع بين المديرية العامة للنفط، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

ووقّع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، في شهر تموز الماضي، على عقد مع الحكومة العراقيّة ممثّلةً بوزير المالية علي عبد الأمير علاوي لاستيراد مليون طن من المحروقات من العراق الى لبنان

وصادق مجلس الوزراء العراقي في جلسة عقدها في شهر حزيران الماضي على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن.