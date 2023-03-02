لبنان ترفض إدخال شحنة من "الهيدروليك العراقي" لعدم مطابقتها للشروط

شفق نيوز/ أعلنت لبنان، يوم الخميس، رفضها إدخال شحنة من زيت الهيدروليك العراقي لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات الالزامية.

وقال معهد البحوث الصناعية اللبنانية في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم رفض إدخال 6 مواد من مختلف الدول إلى الأراضي اللبنانية بشكل نهائي لعدم مطابقتهم للشروط والمواصفات الإلزامية"، ومن بين تلك المواد أوضح البيان، "تم رفض شحنة من زيت هيدروليك عراقي نسبة الرغوة فيه 360 ، ونسبة اللزوجة 31.8 - 11500 كغ من مرفأ طرابلس".

ومن ضمن المواد التي تم رفضها وفق البيان، "مسحوق غسيل مصري، ومسحوق غسيل تركي، ومراوح كهربائية امريكية، ومستلزمات طبية صينية ، وكاكاو ماليزي فيه تلوث جرثومي".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" يحصل عليها العراق من لبنان.