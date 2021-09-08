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لبنان تتحدث عن مراحل وصول شحنات النفط العراقي المنتظرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T15:23:16+0000
لبنان تتحدث عن مراحل وصول شحنات النفط العراقي المنتظرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، يوم الاربعاء، ان شركة إماراتية تسلمت شحنة من النفط العراقي لتكريرها وإرسالها إلى لبنان قريباً.

وقالت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "مع قرب وصول أول شحنة من الفيول العراقي المستبدل إلى لبنان، يتم التداول بأن الشحنة الأولى ستأتي إلى لبنان لتتسلمها الشركة الوطنية الإماراتية ENOC التي فازت بالمناقصة، ثم تستبدلها وتعيدها الى لبنان".

وبينت أن "النفط العراقي لن يصل مباشرة إلى لبنان، بل إن الشركة الاماراتية تسلمت من العراق 84 الف طن وستستبدلها بشحنتين تذهب إلى مؤسسة كهرباء لبنان".

واوضحت ان الشحنتين بواقع "30 الف طن من الفيول grade B، والثانية 33 ألف طن من الكازاويل، ثم تأتي بهما الى لبنان في الاسبوع المقبل والذي يليه كما هو محدد".

وتمنت المديرية من "وسائل الاعلام وممن يتداولون بأمور النفط والطاقة التأكد من المعلومات من مصدرها حرصا على عدم الوقوع في أي خطأ او التسبب بأي لغط تجاه الرأي العام".

يشار إلى أن وزارة النفط العراقية، أعلنت في كانون الأول الماضي، عن الاتفاق على تزويد لبنان بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام 2021، وفق أسعار النشرة العالمية.

وفي حزيران الماضي، قرر مجلس الوزراء العراقي مضاعفة كمية النفط المقررة للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويا.

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