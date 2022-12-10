لبنان: العراق سيستمر في تزويدنا بالنفط والسوداني سيزورنا قريباً

شفق نيوز/ اكدت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، أن العراق سيستمر بتزويدها بالنفط، كاشفة في الوقت ذاته عن قرب زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى بيروت.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في تصريحات صحفية، ان "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اكد خلال الاجتماع معه على هامش القمة الخليجية العربية على استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقا".

واضاف انه "تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية – العراقية في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق".

وإلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح أمس الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووفد الحكومة اللبنانية، على هامش المشاركة في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية، والتعاون بين العراق ولبنان على مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن تنسيق المواقف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في عموم المنطقة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل "الفيول"، مقابل "خدمات وسلع" يحصل عليها العراق من لبنان.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.