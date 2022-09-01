سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لا كتب مدرسية جديدة في العراق.. "اعتمدوا على المسترجع"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-01T10:14:15+0000
لا كتب مدرسية جديدة في العراق.. "اعتمدوا على المسترجع"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، يوم الخميس، بعدم طباعة الكتب المدرسية للمناهج الدراسية للعام الجديد 2022- 2023. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المناهج الدراسية لم تطبع لهذا العام، مؤكدا أن الاعتماد بشكل كامل سيكون على المناهج المسترجعة بسبب عدم إقرار الموازنة. 

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد مطلع شهر تشرين الاول المقبل. 

وشهدت الأعوام الدراسية السابقة  نقصا في المناهج الدراسية لجميع المراحل في اغلب مدارس البلاد، حيث واصل آلاف التلاميذ والطلبة تلقي دروسهم لاشهر عديدة دون استلام الكتب المدرسية.

related

ارتفاع في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-07 14:42:54
ارتفاع في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفاع مستمر لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-06-10 07:12:21
ارتفاع مستمر لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

العراق بالمركز 39 كأكبر حائز للسندات الامريكية خلال عام 2021

Date: 2022-03-17 06:33:19
العراق بالمركز 39 كأكبر حائز للسندات الامريكية خلال عام 2021

انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-08-03 10:37:20
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-04-20 07:11:39
أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد وإقليم كوردستان

قفزة في المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2022-01-05 10:11:01
قفزة في المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Date: 2022-08-10 12:22:18
ارتفاع المبيعات النقدية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-04-13 07:10:08
ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان