"لا حرب ولا سلم".. شلل يضرب السياحة الإيرانية وخسائر بملايين الدولارات

شفق نيوز- طهران

تشهد صناعة السياحة في إيران تراجعاً حاداً في النشاط، وسط تداعيات الحرب المستمرة وانقطاع خدمات الإنترنت، ما تسبب بخسائر كبيرة وتوقف شبه كامل في عمل شركات السفر والسياحة.

وقال رئيس جمعية مكاتب خدمات السفر الجوي والسياحة في إيران حرمت الله رفيعي، إن مكاتب السفر لم تحقق أي نشاط اقتصادي يُذكر منذ فترة نوروز العام الماضي وحتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع يمر بظروف "لا حرب ولا سلم" أدت إلى شلل عملي في أعماله.

وأوضح أن التقديرات المقدمة لوزارة التراث الثقافي والسياحة تشير إلى خسائر تقارب 28.57 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين فقط، مع تضرر واسع في الوظائف المرتبطة بالقطاع.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الكوادر المدربة في مكاتب السفر غادروا القطاع نحو أعمال أخرى بسبب توقف الدخل، في ظل أزمة متفاقمة في سوق العمل السياحي.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى تأثر نحو مليون وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تداعيات الحرب وتقييد الوصول إلى الإنترنت، الذي شكّل أحد العوامل الأساسية في تعطيل التسويق والخدمات السياحية.

ويرى خبراء في القطاع أن انقطاع الإنترنت منذ نهاية فبراير 2026، إضافة إلى تقييد الاتصالات الدولية، أدى إلى تعطيل قنوات التسويق الإلكتروني، وإضعاف قدرة الشركات على الوصول إلى العملاء، ما دفع العديد منها إلى تعليق نشاطه بالكامل.

كما أكدت تقارير سياحية أن الأزمة لم تقتصر على إيران، بل امتدت إلى دول في المنطقة، في ظل تراجع الطلب وارتفاع التكاليف العالمية المرتبطة بالطيران والطاقة، ما عمّق خسائر القطاع السياحي على نطاق أوسع.