"لا تختلف عن سابقاتها".. توقعات بوصول موازنة 2025 للبرلمان العراقي قبل نهاية الشهر

شفق نيوز/ توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، ابتسام الهلالي، يوم الأربعاء، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية سترسل الأسبوع المقبل جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها".

وأضافت أن "هذه الجداول، ستصل إلى مجلس النواب من قبل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي"، مبينة أن "المبلغ الإجمالي ونسبة العجز في جداول موازنة 2025 مقاربان للموازنة السابقة، وسيتم معرفة ذلك بعد وصولها إلى البرلمان".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط/ فبرار الماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كوردستان.

يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).