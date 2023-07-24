"لا تبشر بخير".. كواليس استضافة محافظ البنك المركزي في البرلمان

شفق نيوز / كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة و"كواليس" ما جرى خلال استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق، في مجلس النواب.

وقال نائب رئيس اللجنة، أحمد مظهر الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستضافة شهدت بحث العقوبات الأمريكية الأخيرة على المصارف العراقية، إضافة إلى ملف سعر الصرف وتراجع الدينار أمام ارتفاع الدولار".

وأضاف الجبوري، أن "حديث محافظ البنك المركزي خلال جلسة الاستضافة، لا يبشر بخير، والحلول التي طرحها البنك المركزي بشأن الأزمة شكلية"، مؤكداً أن "البنك سيخسر 140 مليون دولار شهرياً بسبب العقوبات التي فرضت من الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية".

وأشار إلى أن "هذه الأموال التي سيخسرها البنك كانت تباع من قبل البنك المركزي إلى المصارف التي طالتها العقوبات مؤخراً"، لافتاً إلى أن "العقوبات ستنعكس سلباً على السوق، وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، سيستمر بالصعود خلال الأيام المقبلة".

واستضافت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق، بشأن مناقشة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، وأسباب العقوبات الأمريكية المفروضة على عدد من المصارف العراقية.

وواصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعها أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، إذ لامست 154 ألف دينار لكل 100 دولار.

وبدأ هذا الارتفاع، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء 19 تموز الجاري، عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً في حملة جاءت لمنع وصول الدولار إلى إيران.