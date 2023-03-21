أمين عام منظمة "أوبك" يؤكد مساهمة العراق في استقرار أسواق النفط العالمية

شفق نيوز/ أكد الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، يوم الثلاثاء، اهمية الدور الذي يؤديه العراق، كعضو فاعل في المنظمة وفي اللجان الوزارية ومنها لجنة المراقبة الوزارية، فضلاً عن مساهمته في استقرار اسواق النفط العالمية.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له قاعة الشعب ببغداد، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط العراقية.

وقال الغيص ان: المنظمة تستعد للاحتفال بالتعاون مع وزارة النفط بالذكرى 60 لتأسيس "أوبك " في بغداد ، التي احتضنت اول اجتماع تأسيسي في قاعة الشعب عام 1960 ، وقد تأجل الاحتفال أكثر من مرة ، بسبب جائحة كورونا، واشار الغيص الى اهمية وقيمة اللقاءات التي جرت مع رئيس مجلس الوزراء ، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، والتأكيد على اهمية تعزيز الدور المشترك في استقرار اسواق النفط العالمية ،

وعد الغيص اتفاق "اوبك "من اهم القرارات التاريخية المهمة التي اتخذها اعضاء المنظمة .لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرضت لها اسواق النفط العالمية.

وأضاف ان هذا الاتفاق قد اسهم في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه الاسواق العالمية ، مشدداً على ان من اهم اهداف " اوبك " تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.

هذا وقد تجول الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " في أرجاء قاعة الشعب يرافقه مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبدالله ، واستمع الى شرح قدمه عاصم جهاد المتحدث بإسم الوزارة - رئيس اللجنة الاعلامية لاحتفالية " اوبك " عن تاريخ هذه القاعة وجهود الوزارة في عملية التأهيل والتطوير والحفاظ على هذا الصرح التاريخي، بحسب الوزارة.

وثمن امين عام "اوبك " مبادرة وزارة النفط في الحفاظ على هذه القاعة التي تمثل رمزاً وقيمة تاريخية للعراق وللمنظمة .

ويذكر ان قاعة الشعب ببغداد قد استضافت اول اجتماع تأسيسي للمنظمة عام 1960.

ووصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص صباح يوم الأحد الماضي الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق يومين بدعوة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني.