لامست المليون.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 898 الف دينار، وسعر الشراء 894 الف دينار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 880 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 868 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 864 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 890 و900 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 و880 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 956 الف دينار، وعيار 21 بيع 912 الف دينار، وعيار 18 بيع 782 الف دينار .

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.