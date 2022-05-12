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الاسواق العراقية.. شارع النهر ببغداد يشهد استقرارا بأسعار الذهب

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-12T09:31:13+0000
الاسواق العراقية.. شارع النهر ببغداد يشهد استقرارا بأسعار الذهب

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس، (12 أيار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 380 الف دينار، وسعر الشراء 376 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت يوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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