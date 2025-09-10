لاري إليسون يزيح إيلون ماسك من "عرش" أغنى شخص في العالم

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، يوم الأربعاء، بتصدر الملياردير الأمريكي لاري إليسون، المؤسس المشارك في شركة "أوراكل"، قائمة أغنى أثرياء العالم للمرة الأولى، منهياً هيمنة إيلون ماسك التي استمرت قرابة عام كامل على المركز الأول.

ووفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، قفزت ثروة إليسون بمقدار 101 مليار دولار، بعد أن أعلنت "أوراكل" عن نتائج فصلية تجاوزت توقعات السوق، وأكدت وجود آفاق قوية للنمو في أعمال الحوسبة السحابية لديها.

وبهذه القفزة غير المسبوقة، التي تعد الأكبر في يوم واحد بتاريخ المؤشر، ارتفعت ثروة إليسون الإجمالية إلى 393 مليار دولار، متجاوزاً ثروة ماسك التي بلغت 385 مليار دولار.

وكان ماسك قد اعتلى صدارة قائمة الأثرياء لأول مرة في عام 2021، قبل أن يخسرها لصالح جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، ثم برنار أرنو، رئيس مجموعة "إل في إم إتش". لكنه استعادها العام الماضي وظل محتفظاً بها لأكثر من 300 يوم حتى خسرها أمام إليسون.

ويبلغ إليسون 81 عاماً، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التقني لشركة "أوراكل"، فيما تتركز معظم ثروته في أسهم الشركة.

وقد ارتفعت أسهم "أوراكل" بنسبة 45% منذ بداية العام وحتى إغلاق يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تحقق يوم الأربعاء قفزة تاريخية بنسبة 41% مدفوعة بزيادة قوية في قيمة العقود الموقعة وتوقعات متفائلة لأعمال الحوسبة السحابية.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة "تيسلا" المملوكة لماسك بنسبة 13% منذ بداية عام 2025، رغم أن مجلس إدارة الشركة اقترح منحه حزمة تعويضات ضخمة قد تجعله أول "تريليونير" في العالم إذا نجح في تحقيق أهداف نمو طموحة.