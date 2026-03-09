لاريجاني: لا أمن في مضيق هرمز بعد اشتعال نيران الحرب

شفق نيوز- طهران

استبعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الاثنين، تحقيق الأمن في مضيق هرمز بعد اشتعال نيران الحرب في المنطقة.

وذكر لاريجاني في تدوينة على منصة "إكس" أنه "من المستبعد أن يتحقق أي أمن في مضيق هرمز في ظل نيران الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، ولا سيما إذا كان ذلك بتصميم أطراف لم تكن بعيدة عن دعم هذه الحرب والإسهام في تأجيجها".

وارتفعت أسعار النفط العالمية، الاثنين، بأكثر من 20% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تموز/ يوليو 2022، وسط تصاعد الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ومخاوف من تعطل الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وتمثل السفن التي تعبر مضيق هرمز نحو 4.5% من إجمالي التجارة العالمية السنوية، وأدت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض حركة العبور لتصل إلى مستويات ضئيلة للغاية، في حين تبحث إدارة ترمب عن حلول.

ونتيجة تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، تراجع إنتاج النفط العراقي بشكل حاد من 4.3 مليون برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً.

وأدى هذا الانخفاض إلى خفض الصادرات العراقية إلى اقل من 800 ألف برميل يومياً، ما أحدث تأثيراً مباشراً على المصافي وشركات البتروكيمياويات في آسيا، خصوصاً في الصين.

ويشكل العراق عنصراً حاسماً في أمن الطاقة في الصين وآسيا، حيث أي اضطراب في إنتاجه وصادراته يؤثر مباشرة على تشغيل المصافي والاقتصاد الصناعي في المنطقة.

ويأتي هذا التحذير الإيراني في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.