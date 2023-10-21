لارتفاع أسعارها.. الزراعة العراقية تسمح باستيراد الطماطم

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت، السماح باستيراد الطماطم بعد أن منعته في وقت سابق، وذلك بعد ارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية.

وجاء في تنويه صدر عن الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "لتدارك الارتفاع الحاصل في اسعار الطماطم في الأسواق المحلية بسبب انتهاء الموسم المحلي لهذا المحصول وضمان عودة الاسعار الى مستوياتها المقبولة فقد تمّ وعلى وجه السرعة ومن خلال المتابعة المتواصلة لوزير الزراعة عباس جبر المالكي مع المجلس الوزاري للإقتصاد فقد تمت الموافقة على فتح الاستيراد".

وأوضحت الوزارة، أنه "سيتم ادخال هذا المحصول الى الاسواق المحلية اعتباراً من اليوم السبت الموافق 21 تشرين الأول 2023".

وارتفعت أسعار الطماطم في الأسواق المحلية بعموم البلاد، لتصل إلى ضعف السعر المعتاد.