كيف يواجه العراق الأزمات الاقتصادية بالذهب؟

كشف الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم السبت، عن فوائد امتلاك العراق لـ174 طناً من احتياطي الذهب، مؤكداً أن المعدن الأصفر يساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتياطي الذهب يضع العراق ضمن إطار استراتيجيات الذهب الدفاعية، حيث تعتمد بعض الاقتصادات على المعدن النفيس كملاذ رئيسي لتعزيز الاستقرار المالي ومواجهة التقلبات الاقتصادية".

وأضاف أن "الذهب لا يُعد مجرد أصل مالي ضمن احتياطيات البنوك المركزية، بل يمثل خياراً استراتيجياً مدروساً يرتبط بعدة اعتبارات تتعلق بالاستقرار النقدي وإدارة المخاطر في النظام المالي العالمي".

وأوضح الحسني، أن "وراء كل طن من الذهب في خزائن البنوك المركزية مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة، أبرزها تعزيز المصداقية النقدية، إذ يسهم الذهب في دعم الثقة بالعملة الوطنية خصوصاً في الاقتصادات التي تواجه تحديات في مؤسساتها المالية أو تقلبات في استقرارها النقدي".

وأشار الى أن من بين الوظائف الأساسية للذهب أيضاً تعزيز القدرة على مواجهة العقوبات المالية، نظراً لصعوبة تجميد الأصول المادية من السبائك الذهبية مقارنة بالأصول الأجنبية أو الاحتياطيات المالية الأخرى، ما يمنح الدول هامشاً أكبر من المرونة في إدارة أزماتها.

ولفت الحسني إلى أن الذهب يلعب دوراً مهماً في تنويع المحافظ الاستثمارية لدى البنوك المركزية، حيث يتميز بانخفاض ارتباطه بالأصول المالية التقليدية، ما يساهم في تقليل حدة الصدمات الاقتصادية وتحسين استقرار الاحتياطيات خلال فترات الأزمات.

وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن احتياطيات الذهب الكبيرة تمنح الدول قدرة أكبر على مواجهة الضغوط المالية، سواء تعلق الأمر بتقلبات أسعار الصرف أو الأزمات المصرفية أو تدفقات رؤوس الأموال المفاجئة، ما يجعل الذهب عنصراً محورياً في تقييم قوة الاقتصادات السيادية واستقرارها المالي.

وأعلن المجلس العالمي للذهب، في وقت سابق من اليوم السبت، محافظة العراق على موقعه ضمن أكبر الدول المالكة لاحتياطيات الذهب عالمياً، مستقراً في المركز الـ29 من أصل 100 دولة، باحتياطي بلغ 174.6 طناً.

وأظهرت الإحصائية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن السعودية تصدرت القائمة باحتياطي بلغ 323.1 طناً، تلتها لبنان في المرتبة الثانية بـ286.8 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً بـ174.6 طناً، محافظاً على موقعه المتقدم عربياً.