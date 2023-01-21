العثور على شركات التداول المرخصة في العراق ليس بالأمر الصعب كما يعتقد الكثير من المتداولين العراقيين، خصوصًا المتداولين المبتدئين في هذا المجال، ولكن مع وجود العديد من شركات التداول النصابة داخل هذا السوق، قد يواجه المتداولين مشكلة حقيقية في التأكد من مدى مصداقية شركة التداول التي ينون التعامل معها.

على كل حال، يمكن تمييز شركات التداول المرخصة في العراق الصادقة عن التي يمكن أن تكون كاذبة بكل سهولة وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، وهذا بالتحديد ما سنتعرف عليه في التقرير التالي، حيث سنتناول معًا كيف يمكن تجنب شركات التداول النصابة في العراق؟ فابقوا معنا.

شركات التداول المرخصة في العراق

يحتوي سوق التداول العراقي على العديد من شركات التداول التي منها ما هو محلي، ومنها ما هو عالمي ، ولكننا ننصح دائمًا بالتعامل مع شركات التداول العالمية التي توفر خدماتها لسوق العربي، ومن أهم شركات التداول العالمية في العراق، والتي تقدم خدماتها بشكل مباشر إلى السوق العراقي العربي، هي شركة أفا تريد (AvaTrade).

نبذة عن شركة أفا تريد للتداول في العراق

هي واحدة من أفضل شركات التداول التي تتيح لك التداول في البورصة العالمية داخل منزلك في العراق، حيث لا تحتاج للتداول معها سوى فتح حساب لديها بمبلغ لا يتجاوز الـ 100$، كما يمكنك تجربة الحساب التجريبي معها قبل دفع أي أموال من أجل معرفة هل هي المنصة التي تبحث عنها؟ وهذا قبل البدء معها بشكل حقيقي، ودفع أي أموال.

تتمتع أفا تريد بالمزايا التالي.

حاصة على ترخيص من هيئة سوق أبو ظبي العالمية (ADGM) .

تخضع لرقابة اللجنة الاسترالية الخاصة بالخدمات المالية ASIC .

موثوقة من قبل العديد من هيئات الترخيص المالية العالمية.

لديها حجم تداولات تفوق الـ 60 مليار جنية استرليني شهريًا.

عضو في صندوق حماية المستثمرين الكندي (CIPF).

عضو في منظمة هيئة الاستثمار في كندا (IIROC)

توفر حسابات إسلامية للمتداولين العراقيين، والعرب خالية من المعاملات الربوية.

تقدم حسابات تجريبية مجانية للتدريب على منصتها قبل البدء بشكل مالي معها.

لديها دعم خدمة عملاء قوي للغاية بـ 12 لغة مختلفة منهم اللغة العربية.

يتوفر الدعم لديها على مدار الساعة.

تقدم منصة ميتاتريدر 4، 5 للتداول معها، وهي من أفضل منصات التداول التي يمكنك العثور عليها في السوق، وسلسة في التعامل معها أي كان الجهاز الذي تستخدمه، كمبيوتر، تابلت، أو حتى هاتفك المحمول الذكي.

تمكنك من التداول معها في أكثر من 250 أداة تداول متنوعة الأصول بشكل كبير.

كيف يمكن تجنب شركات التداول النصابة في العراق؟

بشكل عام أي سوق تداول يمكن العثور فيه على العديد من الشركات النصابة، سواء كنا نتحدث عن سوق التداول العراقي، أو غيره من أسواق التداول العالمية، إلا أن تلك الشركات تكون مكشوفة بشكل كبير، ويمكن التعرف عليها من خلال التفاصيل التالية.

شركات التداول النصابة تقدم عروض وهمية بأرباح خيالية، وتغري الراغبين في التداول معها بتلك الأرباح.

شركات التداول النصابة ليس لديها مقر فعلي على أرض الواقع في أي دولة حول العالم، وإنما تمارس عملها بشكل إلكتروني فقط.

شركات التداول النصابة غير مرخصة من قبل أي شركة من شركات الترخيص المالي العالمي.

شركات التداول النصابة لديها منصات تداول صعبة الاستخدام، وغير متطورة.

شركات التداول النصابة لديها مدراء حساب يمتلكون صلاحيات لا حدود لها.

شركات التداول المرخصة في العراق للتداول في الأسهم والفوركس

هناك العديد من الأسهم العراقية التي يمكن التداول عليها من خلال شركات التداول المرخصة في العراق، والمدرجة أيضًا في بورصة بغداد المحلية، نذكر منها التالي.

سهم مصرف بغداد (BBOB)

سهم مصرف الخليج (BGUC)

سهم شركة بغداد الغازية (IBSD)

أما بالنسبة لسوق الأسهم العالمية، وكذلك سوق الفوركس، فيمكنك التداول عليه بسهولة مع أي شركة تداول عالمية، وخصوصًا شركة أفا تريد التي تقدم العديد من المزايا المخصصة للسوق العراقي تحديدًا، وتقدم منصات تداول عالية التطور، ستمكنك من التداول في سوق الأسهم، وسوق الفوركس بكل سلاسة.

كانت تلك أبرز التفاصيل المتعلقة بـ شركات التداول المرخصة في العراق، وكيف يمكن أن تفرق بينها، وبين شركات التداول النصابة.