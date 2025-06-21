كيف يتأثر الاقتصاد العراقي جراء حرب "إيران وإسرائيل".. مستشار السوداني يجيب

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم السبت، عن تأثير الحرب بين "إيران وإسرائيل"، على اقتصاد العراق.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعد حالياً على خط تماس جيو سياسي واقتصادي حساس، وأي انزلاق إضافي في الصراع (الإيراني – الإسرائيلي)، سيضعه في دائرة الخطر، وعلى الرغم من ذلك فإن للحرب الدائرة أثراً قاد إلى صدمة نفطية ايجابية تتمثل بارتفاع أسعار النفط وعاد بها إلى معدلات مطلع العام بارتفاع زاد على 10 دولارات حالياً لبرميل النفط الواحد".

وأضاف المستشار الحكومي، أن "دورة الأصول النفطية شهدت قبل اندلاع الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل هبوطاً في أسواق الطاقة العالمية جراء ما سبقها من حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي كانت لها تأثيرات عالمياً على سلاسل الإنتاج والقيمة في العالم، ما يعني أن اثاراً مالية مهمة ستحظى بها البلاد أن بقيت أوضاع الحرب على نطاق محدود دون أن تتوسع".

وتابع صالح، حديثه قائلاً إن "قطاع الطاقة برز كونه القطاع الأخطر تأثيراً في ظل الأزمات العالمية في تصدره للأزمات العالمية، كما تفرز ذلك الأحداث الجارية وتأثر أسعار النفط في مقدمة الأسواق لكون النفط سلعة استراتيجية، لكن بالرغم من ذلك فان هناك (صدمة اقتصادية خارجية سالبة) تأثر بها قطاع النقل والشحن عموماً ولاسيما البحري في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

وختم المستشار المالي والاقتصادي، بالتأكيد: "اذ تؤدي هذه الصدمة إلى ارتفاع في كلف النقل والتأمين، الأمر سينعكس سلباً في ارتفاع الأسعار وعموم اللوجستك على سلاسل القيمة وهو أمر مقلق ما يستدعي مراجعة طرق التوصيل والخزن والأمن الغذائي، بالإضافة إلى أن استمرار الصراع ومخاطر التوتر والحرب تضاعف من مناخات الحذر المالي لدى المستثمرين في الغالب".

يذكر أن مسؤولين ومصادر ملاحية أشاروا يوم أمس، إلى أن العراق يخسر ملايين الدولارات يومياً نتيجة الإغلاق الكامل لمجاله الجوي فضلاً عن تكبّد شركات الطيران المحلية والمطارات خسائر واسعة.

قبل الإغلاق، كان العراق يسجّل عبور نحو 700 طائرة يوميًا، تتنوع بين رحلات ركاب وشحن. وتبلغ رسوم عبور الطائرة الواحدة نحو 450 دولارًا، وترتفع إلى 700 دولار في حالة طائرات الشحن، بحسب بيانات ملاحية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز.

وعلى صعيد آخر، حذّر وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم أمس الجمعة، من فقدان الأسواق العالمية، 5 ملايين برميل من النفط يوميا بإغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني بسبب القصف الإسرائيلي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.وعلى صعيد آخر، حذّر وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم أمس الجمعة، من فقدان الأسواق العالمية، 5 ملايين برميل من النفط يوميا بإغلاق مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني بسبب القصف الإسرائيلي.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ فجر يوم الجمعة 13 حزيران 2025، وصولاً إلى اليوم.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.