"كيا" تتصدر مبيعات السيارات و"هيونداي" تتراجع للمركز الخامس في العراق لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات سوق السيارات في العراق تبادلاً في المراكز حيث تفوقت شركة "كيا" الكورية الجنوبية على "تويوتا" اليابانية، لتصبح العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في السوق المحلية لعام 2025، فيما تراجعت "هيونداي" الكورية الجنوبية إلى المركز الخامس.

وأشار تقرير لشركة "Focus 2 Move" اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إلى أن "سوق السيارات في العراق شهد تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، حيث انخفض إجمالي المبيعات بنسبة -0.7% على أساس سنوي".

وعلى صعيد العلامات التجارية، تصدرت "كيا" القائمة بتحقيق نمو قدره 19.1% وحصة سوقية بلغت 27%، متقدمة مركزاً واحداً، وجاءت "تويوتا" في المركز الثاني بعد انخفاض مبيعاتها بنسبة 27.4% وتراجعها مركزاً واحداً، بينما احتلت "نيسان" اليابانية المركز الثالث بعد صعودها عشرة مراكز وتحقيق نمو هائل بنسبة 610.2%.

وجاءت شركة "MG" الصينية في المركز الرابع محققة نمواً بنسبة 7.5%، فيما تراجعت "هيونداي" إلى المركز الخامس بعد فقدان مركزين.

أما من حيث الطرازات، فقد أصبحت "كيا فرونتير" السيارة الأكثر مبيعاً في العراق، محققة نمواً بنسبة 25.6% على أساس سنوي، بينما تراجعت "تويوتا هايلوكس" مركزاً واحداً لتحتل المركز الثاني بعد خسارة 23% من مبيعاتها.

وفي سوق السيارات الكهربائية، شهد القطاع نمواً بنسبة 28.8% ليصل إلى 2% من إجمالي مبيعات السيارات، مع استمرار نمو بطيء للقطاع.

وتسيطر "تويوتا" على السوق الكهربائية بنسبة 92.8%، متقدمة بفارق كبير على "لكزس" و"لاند روفر"، في حين من المتوقع أن يسرع سعي العراق لتعزيز مصادر الدخل غير النفطية من تبني هذه التقنية مستقبلاً.