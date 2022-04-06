"كونسورتيوم" صيني يوقع عقداً لمعالجة غاز العراق

شفق نيوز/ أعلنت "سي.إيه.إم.سي" الصينية للهندسة، يوم الأربعاء، أن الكونسورتيوم- ائتلاف تجاري- الذي تنتمي إليه وقع عقدا بقيمة 411.9 مليون دولار مع شركة كويت إنرجي في البصرة، بشأن مشروع منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق، وفق وكالة "رويترز".

يأتي ذلك بعد أن كشفت وزارة النفط عن حجم حاجة العراق من الغاز الطبيعي يومياً، فيما وضعت موعداً تقريبياً لاستكمال المشاريع الحالية وتقليل الاستيراد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة وقتها، إلى أن "تشغيل مشاريع الغاز التي يعمل العراق عليها حالياً يحتاج من 3 إلى 4 سنوات وستدخل بالتدريج للخدمة وبالتالي تقل الحاجة للاستيراد".