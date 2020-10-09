كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"
Category: اقتصـاد
Date: 2020-10-09T18:42:01+0000
شفق نيوز/ اصدرت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد، يوم الجمعة، بيانا بشأن حادثة انتحار مدير شركة "دايو" في محافظة البصرة.
وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها"علمت في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".
واضافت "لقد ابلغنا بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".
ودعت السفارة جميع وسائل الاعلام الى أن "تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية، كما طلبت السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".
ونوهت الى "الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاؤ الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".
عثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الجمعة، على جثة مدير شركة كورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم للعمل في ميناء الفاو الكبير.
ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.
وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.