كوريا الجنوبية تصدر تعقيباً رسمياً على انتحار مدير شركة "دايو"

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-09T18:42:01+0000

شفق نيوز/ اصدرت سفارة كوريا الجنوبية في بغداد، يوم الجمعة، بيانا بشأن حادثة انتحار مدير شركة "دايو" في محافظة البصرة.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها"علمت في الساعة التاسعة صباح اليوم (9 من أكتوبر)بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير".

واضافت "لقد ابلغنا بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".

ودعت السفارة جميع وسائل الاعلام الى أن "تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية، كما طلبت السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".

ونوهت الى "الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاؤ الكبير التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".

عثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، اليوم الجمعة، على جثة مدير شركة كورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم للعمل في ميناء الفاو الكبير.

ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، أُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.

related

عقب "انتحار" المدير الكوري.. النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير

Date: 2020-10-09 11:21:14

العراق يستأنف التبادل التجاري في منافذه الحدودية على مدار الاسبوع

Date: 2020-09-07 16:02:00

العراق يقر تخفيضاً برواتب الدرجات العليا بنسبة 10%

Date: 2020-06-09 17:27:51

العراق: استيراد الكهرباء والغاز من الجوار وقتي ومحدود

Date: 2019-09-12 15:12:26

اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

Date: 2020-10-06 07:35:45

المصارف العراقية تنتظر اشعارا لإطلاق الرواتب خلال 24 ساعة

Date: 2020-06-28 14:21:01

اول تحذير رسمي بشأن مصير رواتب موظفي العراق

Date: 2020-03-17 10:55:34

عبدالمهدي يحدد مهلة اسبوع لتقديم تقرير عن نقص الخدمات ببغداد

Date: 2019-07-27 16:39:35