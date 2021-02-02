كورونا يكبد عملاق النفط "BP" أول خسارة منذ 10 سنوات

شفق نيوز/ تكبدت ثالث أكبر شركة نفطية خاصة في العالم، البريطانية "BP" أول خسارة لها منذ عشر سنوات بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود جراء تقييد الحركة بين الدول وداخلها.

وذكرت "BP" في تصريح أوردته وسائل إعلام غربية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن أرباحها تراجعت في الربع الأخير من 2020 إلى 115 مليون دولار، وعلى مدار العام، خسرت الشركة 5.69 مليار دولار.

وتعد هذه الخسارة الأولى في عشر سنوات، مقارنة مع ربح عشرة مليارات دولار في 2019، بعد أن خفضت الشركة قيمة أصول للنفط والغاز بواقع 6.5 مليار دولار في الربع الثاني.

وقالت الشركة إن نتائجها الفصلية تأثرت تأثرا كبيرا بانخفاض مبيعات الوقود والغاز وأرباح ضعيفة لأنشطة التكرير والتجارة، وكذلك بخفض قدره 154 مليون دولار في قيمة أصول للتنقيب.

فيما أوضح المدير المالي للشركة، موراي أوكينكلوس، أن "تلك النتائج تُعبّر عن ربع سنة صعب حقا".

لكن الشركة قالت إنه من المتوقع تعافي الطلب في 2021، حيث سيدعم تفاقم شح الإمدادات في أسواق الغاز الطبيعي العالمية ربحية الأسعار، مضيفة أن القيود المرتبطة بفيروس كورونا تضغط على الطلب على المنتجات المكررة في الربع الأول.

ويقل صافي ربح الربع الرابع البالغ 115 مليون دولار عن توقع للمحللين يبلغ 360 مليون دولار قدمته الشركة نفسها.

وبالمقارنة، بلغ الربح 86 مليون دولار في الربع الثالث و2.6 مليار دولار قبل عام.

ومن المتوقع ارتفاع إجمالي ديون "BP" البالغ حالياً 39 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، إذ مازالت تواجه صعوبات في ظل بيئة يعتريها الضعف، لكن الشركة قالت إنها تظل بصدد خفضه إلى 35 مليار دولار في أوائل 2021.