كورونا يخفض فرص العمل في منفذ مندلي لاكثر من 70%

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاحد، انخفاض فرص العمل في منفذ مندلي الحدودي مع ايران الى اكثر من 70% عما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة، مازن اكرم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة الايادي العاملة في منفذ مندلي منذ معاودته العمل العام الماضي بعد جائحة كورونا لا تتجاوز 30% بسبب انخفاض التبادل التجاري الى اكثر من 50% عن معدلاته الطبيعية قبل اغلاق المنفذ اوائل اذار من العام الماضي بسبب قيود كورونا".

وبين ان "اعداد العاملين في منفذ مندلي قبل كورونا بلغ نحو 1000 عامل الا ان المنفذ لم يستعيد عافيته لأسباب عدة، ابرزها قيود الاجراءات الكمركية والرسوم المالية بعكس التسهيلات الكمركية الكبيرة في منافذ اقليم كوردستان، ومنها منفذ برويز خان مما دفع القوافل التجارية القادمة من ايران الى التوجه نحو منافذ الاقليم".

وفي الشأن ذاته، اكد الخزاعي "انخفاض معدل التبادل التجاري في منفذ مندلي خلال ايام عيد الفطر الى 30 -35% وانخفاض اعداد الشاحنات الوافدة من 50 الى 30- 35 شاحنة يوميا".

يذكر ان قيود كورونا والاجراءات الحكومية الصارمة بمنع عمليات التبادل التجاري غير القانونية "التهريب" في منفذ مندلي تسبب بانخفاض نشاط المنفذ منذ اواسط العام الماضي وحتى الان.

وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً.