سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كورونا يخفض أسعار النفط مجدداً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-12T07:50:31+0000
كورونا يخفض أسعار النفط مجدداً

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، يوم الجمعة، تراجعاً بعد مكاسب قياسية حققها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية أن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيحدان من فرص تعاف سريع للطلب.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت، انخفضت بنسبة 0.74% إلى 60.69 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.77% أيضا إلى 57.79 دولاراً للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، في حين ارتفع خام غرب تكساس لثمانية أيام متتالية، ويتجه الخامان نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ كانون الثاني 2019.

وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2020.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: إن أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة شباط إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن.

related

اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

Date: 2020-01-31 08:57:13
اسعار النفط تقفز بعد اعلان حالة طوارئ

النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

Date: 2020-03-16 11:57:37
النفط ينخفض مع تضرر الطلب بفعل كورونا ومشكلة الاسعار

أسعار النفط تتراجع بعد قفزة في المخزونات الأمريكية

Date: 2020-12-09 05:38:59
أسعار النفط تتراجع بعد قفزة في المخزونات الأمريكية

كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام

Date: 2020-02-04 07:46:16
كورونا يهبط بالنفط لأدنى مستوى في أكثر من عام

النفط يسجل خسائر أسبوعية بفعل كورونا والعراق

Date: 2020-09-26 07:19:31
النفط يسجل خسائر أسبوعية بفعل كورونا والعراق

توقعات بهبوط الطلب على النفط لأول مرة في 10 سنوات

Date: 2020-02-14 07:54:06
توقعات بهبوط الطلب على النفط لأول مرة في 10 سنوات

الموجة الثانية من كورونا قد تدحرج برميل النفط الى دون الـ35 دولاراً

Date: 2020-11-02 19:28:22
الموجة الثانية من كورونا قد تدحرج برميل النفط الى دون الـ35 دولاراً

النفط ينخفض بسبب مخاوف الطلب لكن برنت يبقى فوق 50 دولاراً

Date: 2020-12-15 06:07:29
النفط ينخفض بسبب مخاوف الطلب لكن برنت يبقى فوق 50 دولاراً