كورونا يخفض أسعار النفط مجدداً

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط، يوم الجمعة، تراجعاً بعد مكاسب قياسية حققها خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية أن تجدد الإغلاقات وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا سيحدان من فرص تعاف سريع للطلب.

وذكرت وكالة رويترز، أن العقود الآجلة لخام برنت، انخفضت بنسبة 0.74% إلى 60.69 دولاراً للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.77% أيضا إلى 57.79 دولاراً للبرميل.

وكان برنت قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، في حين ارتفع خام غرب تكساس لثمانية أيام متتالية، ويتجه الخامان نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ كانون الثاني 2019.

وأغلق كلا الخامين يوم الأربعاء الماضي عند أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2020.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: إن أسعار الخام تتوقف لبرهة بعد أن صعدت بها موجة شباط إلى مستويات كان بعض المحللين يرونها ليست في المتناول لعامين من الآن.