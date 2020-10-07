كورونا يجرّ 115 مليوناً إلى مستنقع الفقر المدقع عام 2020

شفق نيوز/ أعلن البنك الدولي، الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020 مشددا على أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما.

وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ 1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

وفرض الفيروس إغلاقا شاملا في عدد كبير من البلدان وتسبب في انكماش الإقتصادي العالمي.

ويستمر كورونا في حصد الأرواح في جميع أنحاء العالم، حيت تسبب بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصا منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر.

وأصيب أكثر من 35,537,050 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 24,570,900 منهم حتى اليوم.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.



