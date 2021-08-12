كورونا والموازنة يضربان الحركة التجارية في طريبيل

شفق نيوز / كشف قائممقام قضاء الرطبة غربي الأنبار، عماد الدليمي، يوم الخميس، عن انخفاض حاد في الحركة التجارية بمنفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد وجائحة كورونا.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، يشهد انخفاضاً حاداً في الإيرادات والحركة التجارية، ويكاد يصل تشغيل المنفذ إلى 25 بالمئة من التشغيل المعتاد له في الفترات السابقة، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد".

وأضاف أن "أبرز الأسباب التي تقف وراء هذا الانخفاض هي جائحة كورونا وما رافقه من ركود اقتصادي، فضلا على تأخر إقرار الموازنة، والإجراءات الجمركية المشددة في المنفذ".

ولفت الدليمي، إلى أن "المنفذ يعيد الحركة التجارية للأنبار والمناطق الغربية خاصة، ومنها قضاء الرطبة، الذي يعاني من نسبة بطالة كبيرة، وإعادة الحركة التجارية عبر منفذ طريبيل تسهم بتوفير فرص عمل كبيرة للعاطلين".