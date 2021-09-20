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كورونا عالميا: أكثر من 4.6 مليون حالة وفاة والولايات المتحدة في المقدمة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-20T05:45:04+0000
كورونا عالميا: أكثر من 4.6 مليون حالة وفاة والولايات المتحدة في المقدمة

شفق نيوز/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 228.493.023، وإجمالي الوفيات 4.691.081.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ673763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 42.085.963.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ590752 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.239.783.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 444838، وإجمالي إصابات 33.448.163.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات 271303 وإجمالي إصابات 3.564.694.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات198976، وإجمالي إصابات 2.166.419.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 194671، وإجمالي إصابات 7.170.069.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 140468، وإجمالي إصابات 4.190.763.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 135539 وإجمالي إصابات 7.464.791.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130310، وإجمالي إصابات 4.636.111.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125895، وإجمالي إصابات 4.941.064.

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