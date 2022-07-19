كوردستان يصدر 15 مليون برميل نفط بإيرادات بلغت ملياراً و800 مليون دولار في حزيران

شفق نيوز/ كشفت شركة تتبع السفن العالمية (tankertrackers) ان اقليم كوردستان صدر خلال حزيران الماضي ما يقارب من 15 مليون برميل من النفط الخام بإيرادات مالية بلغت أكثر من مليار و800 مليون دولار.

وذكرت الشركة في جدولا لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "صادرات النفط من اقليم كوردستان خلال شهر حزيران الماضي بلغت 14 مليون و836 الفا و586 برميلا وبواقع 494 الفا و553 برميلا يوميا"، مبينا أن "7 دول اشترت النفط الخام من اقليم كوردستان ذهب 88% منه الى كل من اليونان وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا".

واضافت ان "الايرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت مليار و821 مليونا و50 ألف دولار، مشيرة إلى أن "سعر البرميل المباع بلغ 122.74 دولارا".

وبينت أن "اليونان كانت أكثر الدول شراء لنفط الإقليم في حزيران وبواقع 5 ملايين و225 ألفا و19 برميلا، تليها ايطاليا وبواقع 4 ملايين و480 ألفا و206 برميلا، ومن ثم جاءت أوكرانيا ثالثا وبواقع 2 مليونا و44 ألفا و15 برميلا".