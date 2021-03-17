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كوردستان.. خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بتمويل خارجي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-17T08:47:24+0000
كوردستان.. خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة بتمويل خارجي

شفق نيوز/ تعتزم حكومة إقليم كوردستان إنشاء 11 منطقة صناعة ضخمة بالتعاون مع شركات عربية وعالمية، في إطار برنامج لجذب الاستثمار والتكنولوجيا الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم فتحي محمد المدرس، في تصريح نقلته جريدة "الصباح" المملوكة لحكومة بغداد، إن هناك حاليا حوالي 3566 معملا ومصنعا في كوردستان تشمل مختلف المواد والقطاعات، وإن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بفضل الاستقرار والاستتباب الأمني في الإقليم.

وكشف المدرس أن "حكومة الإقليم لديها خطط لإنشاء 11 منطقة صناعية ضخمة وقد تم تخصيص الأراضي لها"، مضيفا أن "الحكومة في انتظار الشركات المطورة الأجنبية والعربية للتعاون معها لإنشائها، ومنها شركات إماراتية وأردنية وبريطانية".

وأكد فتحي وصول الإقليم إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المصنوعات مثل المواد الإنشائية كالإسمنت والحديد المسلح، ويتم تجهيز هذه المواد لبقية المحافظات مع وجود خطة لتصديرها إلى دول الجوار. 

وبالنسبة للصناعات الغذائية، قال إنه تم إنشاء العديد من المصانع بكفاءة عالية وباستطاعتها منافسة البضائع الأجنبية المشابهة لها.

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