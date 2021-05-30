سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كوردستان تفتح أبواب تسويق محاصيل فلاحيها لجميع المحافظات العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-30T21:05:38+0000
كوردستان تفتح أبواب تسويق محاصيل فلاحيها لجميع المحافظات العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اتفاق لفتح ابواب تسويق محاصيل فلاحي الاقليم الى المناطق العراقية الاخرى.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد بذل المساعي المستمرة بهدف تصريف وتسويق المحاصيل المحلية لفلاحي الاقليم لأسواق وسط وجنوب العراق وتوجيه كتاب من قبل رئيس حكومة الاقليم الى رئيس الحكومة الاتحادية، تقرر اليوم فتح تلك الاسواق امام فلاحي الاقليم بهدف تسويق محاصيلهم المحلية.

واضاف ان وزير الزراعة الاتحادي موجود حاليا في اربيل مع وفد مرافق له بهدف تفقد المشاريع وتنمية العلاقات، لافتا الى ان اجتماعا مهما سيجرى مساء الاحد بحضور فريقي الوزارتين بهدف الحوار والتفاوض ومعالجة المشكلات المتعلقة بين الجانبين.

related

الحكومة العراقية واقليم كوردستان يؤكدان على توحيد الاجراءات الجمركية

Date: 2020-03-10 18:42:24
الحكومة العراقية واقليم كوردستان يؤكدان على توحيد الاجراءات الجمركية

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

Date: 2021-03-24 07:22:30
انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد و إقليم كوردستان

إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-06 07:28:54
إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

بغداد تزود إقليم كوردستان بـ50 ألف لتر من النفط الأبيض

Date: 2020-09-21 14:25:21
بغداد تزود إقليم كوردستان بـ50 ألف لتر من النفط الأبيض

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-24 07:11:36
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

Date: 2019-09-14 16:07:11
الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

99% منها لإقليم كوردستان.. نصف مليار دولار صادرات محافظة إيرانية خلال 9 أشهر

Date: 2021-01-22 11:07:40
99% منها لإقليم كوردستان.. نصف مليار دولار صادرات محافظة إيرانية خلال 9 أشهر

إيران: الصادرات الى العراق مستمرة عبر اقليم كوردستان

Date: 2020-03-15 14:57:35
إيران: الصادرات الى العراق مستمرة عبر اقليم كوردستان