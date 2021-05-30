كوردستان تفتح أبواب تسويق محاصيل فلاحيها لجميع المحافظات العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن اتفاق لفتح ابواب تسويق محاصيل فلاحي الاقليم الى المناطق العراقية الاخرى.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد بذل المساعي المستمرة بهدف تصريف وتسويق المحاصيل المحلية لفلاحي الاقليم لأسواق وسط وجنوب العراق وتوجيه كتاب من قبل رئيس حكومة الاقليم الى رئيس الحكومة الاتحادية، تقرر اليوم فتح تلك الاسواق امام فلاحي الاقليم بهدف تسويق محاصيلهم المحلية.

واضاف ان وزير الزراعة الاتحادي موجود حاليا في اربيل مع وفد مرافق له بهدف تفقد المشاريع وتنمية العلاقات، لافتا الى ان اجتماعا مهما سيجرى مساء الاحد بحضور فريقي الوزارتين بهدف الحوار والتفاوض ومعالجة المشكلات المتعلقة بين الجانبين.