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كوردستان تسلم أكثر من 42 مليون دولار لشركات النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T18:51:07+0000
كوردستان تسلم أكثر من 42 مليون دولار لشركات النفط

شفق نيوز/ اعلنت شركة جينيل اينيرجري العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، تسلمها إلى جانب شركائها مبلغ 42.3 مليون دولار من حكومة اقليم كوردستان خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وجاء في بيان للشركة على موقعها الرسمي طالعته وكالة شفق نيوز، ان شركائها في طق طق تسلموا مبلغ 3.8 مليون دولار كمصروفات بيع نفط اقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني الماضي للعام الجاري، مبينة ان حصتها من المبلغ بلغ 2.10 مليون دولار.

واضاف بيان الشركة ان شركائها في حقل طاوكي تسلموا مبلغا قدره 28.5 مليون دولار عن بيع نفط اقليم كوردستان للشهر الماضي، لافتة الى ان حصتها من المبلغ بلغ 9.4 مليون دولار.

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