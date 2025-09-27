كوردستان تسجل أدنى معدل تضخم بين محافظات العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أن إقليم كوردستان سجل أدنى معدل تضخم سنوي مقارنة ببقية محافظات البلاد خلال الفصل الأول من عام 2025.

وأفاد تقرير البنك، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بأن "التضخم السنوي في كوردستان بلغ 2.2%، مقابل 2.9% في محافظات الجنوب و2.6% في المحافظات الوسطى".

وأشار التقرير إلى أن "أعلى نسب الزيادة في كوردستان كانت في قسم السلع والخدمات المتنوعة 17.2%، وقسم الاتصال 6.3%، وقسم النقل 5.7%، فيما سجلت بقية الأقسام انخفاضاً، حيث بلغ التضخم في الأغذية والمشروبات غير الكحولية 1.9%، والمعدات المنزلية 1.2%، والصحة 0.6%، والتعليم 0.7%".

وأوضح البنك أن "قسم الأغذية، الذي يشكل نحو 25% من وزن التضخم، ارتفع بنسبة 1.9% في كوردستان مقارنة بـ2.3% في محافظات الجنوب والوسط"، لافتاً إلى أن "قسم السكن والمياه والكهرباء سجل في كوردستان 1.1%، مقابل 3.2% في الجنوب و4.7% في الوسط، ويُعزى ارتفاعه في الوسط إلى زيادة أسعار الإيجار".