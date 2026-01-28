كوردستان.. تحديد 3 أسباب لارتفاع سعر الدولار

شفق نيوز- السليمانية

كشف المتحدث باسم سوق العملة في السليمانية، جبار گوران، يوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في أسواق إقليم كوردستان.

وقال گوران لمراسل وكالة شفق نيوز، إن سعر الدولار بلغ يوم أمس أكثر من 157 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أميركي، فيما تراجع ظهر اليوم إلى قرابة 155 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وأوضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء هذا الارتفاع، مشيراً إلى أن السبب الأول يعود إلى عدم التوافق السياسي الكامل على تشكيل الحكومة الجديدة، وما يرافق ذلك من حالة عدم استقرار سياسي تنعكس بشكل مباشر على السوق، إضافة إلى قلة ضخ الدولار من قبل البنك المركزي العراقي إلى الأسواق المحلية.

وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب واعتراضاته على تشكيل الحكومة واختيار بعض الشخصيات المقترحة لها، فضلاً عن ملف مشاركة بعض الجماعات المسلحة في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يثير مخاوف المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وبيّن گوران أن السبب الثالث مرتبط باستمرار التوتر والصراع غير المباشر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وما يتركه من تأثيرات سياسية واقتصادية على العراق والمنطقة، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تقلبات وارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة.