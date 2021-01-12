كوردستان تتعهد لبغداد بحماية المنتج المحلي والحد من عمليات التهريب

شفق نيوز/ عقد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اجتماعا مشتركا اليوم الثلاثاء مع ، وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها ، لمناقشة الية حماية المنتج المحلي و الواقع الزراعي في البلاد بشكل عام.

وجرى الاجتماع بحضور الوكلاء والمستشارين في الوزارتين فضلا عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية و رئيس جمعية منتجي الدواجن وعدد من المختصين في هذا المجال، بحسب اعلام الوزارة.

ونقل اعلام الوزارة في بيان عن الوزير قوله ان "هذا اللقاء يعد نقطة تحول كبيرة من اجل التواصل والتفاهم مع زراعة الاقليم بشان الية تطببق الروزنامة الزراعية والالتزام بكل ما يصدر من وزارة الزراعة الاتحادية من اجل حماية المنتج المحلي فضلا عن التكامل الاقتصادي بين جميع محافظات العراق".

واشار الى "انفتاحه على كل التفاهمات التي تضفي الى حماية المنتج المحلي ،فضلا عن مناقشة كل القضايا الفنية العالقة بشأن القطاع الزراعي وخاصة ما يتعلق بمنع الاستيراد للمنتجات الموفرة محليا وسياسة أغراق الاسواق المحلية بالعديد من المنتجات الداخلة تهرببا وخاصة الدواجن والبطاطا والمحاصيل الاخرى".

من جانبها اعرب طالباني عن "استعدادها لبدء صفحة جديدة من التفاهم وتطابق في وجهات النظر من اجل حماية المنتج المحلي والحد من التهريب ومن جميع منافذ العراق".