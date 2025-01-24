كوادر عراقية تعيد الحياة لـ20 بئراً نفطية في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة نفط الشمال، يوم الجمعة، بإعادة الإنتاج في 20 بئراً من حقل جمبور النفطي في كركوك، فيما تم توقيع عقد شركة أنغولية لحفر 13 بئراً في حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شركة نفط الشمال باشرت بعملية تطوير الحقول النفطية لرفع الإنتاج من حقول الشركة في محافظة كركوك بصورة عامة ونجحت بإعادة الحياة إلى 20 بئراً في حقل جمبور، ما يساهم بزيادة الإنتاج بحدود 10 آلاف برميل يومياً".

وأضاف أن "الكوادر الفنية والهندسية في الشركة تمكنت من إعادة الحياة إلى هذه الآبار المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات"، مبيناً أن "الإنتاج حالياً يتراوح بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً، في حين كانت الإنتاج يتراوح بين 500 إلى 750 ألف برميل قبل نحو 13 عاماً".

ويقع حقل جمبور النفطي شمال شرقي مدينة كركوك وهو موازٍ لحقلي كركوك وباي حسن، وقد بدأ الإنتاج فيه منذ آب/ أغسطس 1959.

وفي السياق، أشار المصدر إلى أن "شركة سونانغول الأنغولية المشغل الرئيسي لحقلي نجمة والقيارة في محافظة نينوى، وقعت عقداً مع شركة الحفر العراقية لحفر 10 آبار تطويرية، بالإضافة إلى 3 آبار تقييمية اختيارية في حقل القيارة النفطي".

وأوضح أن "العقد شاركت فيه الشركة العربية لجس الآبار والخدمات النفطية، وذلك بأسلوب تسليم مفتاح، وأكدت الأطراف التزامها بتنفيذ المشروع في وقت محدد، ما سيسهم في رفع إنتاج حقل القيارة إلى 15 ألف برميل يومياً".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أبرمت اتفاقين في كانون الأول/ ديسمبر 2009، بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية "سونانغول" لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.

وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضاً يحمل رسماً يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 110 آلاف برميل يومياً لحقل نجمة، ورسماً قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفاً لإنتاج 120 ألف برميل يومياً لحقل القيارة.