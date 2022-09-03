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كهرباء كوردستان تزيل عواميد قلعة اربيل وتنجز أولى مراحل نصب المقاييس  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-03T08:24:46+0000
كهرباء كوردستان تزيل عواميد قلعة اربيل وتنجز أولى مراحل نصب المقاييس  

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، أن المرحلة الثانية من مشروع نصب المقاييس الذكية تتضمن نصب ٥٠٠ الف مقياس جديد، لافتة إلى نصب اكثر من مليون و٣٠٠ الف مقياس لمشتركيها خلال المرحلة السابقة من المشروع. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، انها قامت خلال المرحلة الاولى من مشروع نصب المقاييس الذكية للمشتركين بنصب اكثر من مليون و٣٠٠ الف مقياس ذكي في عموم مناطق اقليم كوردستان، مشيرا الى ان اكثر المحافظات التي تم نصب المقاييس الذكية فيها هي محافظة اربيل. 

واوضح البيان ان نصب المقاييس كان بواقع اكثر من ٤١١ الف مقياس في محافظة اربيل واكثر من ٣٥٢ الف مقياس في محافظة السليمانية، واكثر من ٢٣٣ ألف مقياس في محافظة دهوك ونحو ٣٣ الف مقياس في محافظة حلبجة.

وفي بيان منفصل، اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان الانتهاء من مشروع ازالة عواميد الكهرباء القريبة من قلعة اربيل. 

وقالت الوزارة في بيان ان "مجلس الوزراء كلف في وقت سابق الجهات المعنية بتنفيذ مشروع لاعادة تنظيم قلعة اربيل بما يناسب أهميتها التاريخية وكُلفت وزارة الكهرباء بإزالة عواميد الكهرباء القريبة من القلعة للمحافظة على طابعها الأثري". 

واضاف البيان ان "المشروع اُنجز في وقت قياسي حيث جرى ازالة العواميد  ودفن اسلاك الكهرباء".

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