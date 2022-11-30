كهرباء العراق: 7500 ميغاواط من الطاقة المتوفرة تعتمد على الغاز الإيراني

شفق نيوز / أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، أن قرابة 7500 ميغاواط من الطاقة المتوفرة لدى الوزارة تعتمد على الغاز الإيراني المورد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتمد بقرابة 7500 ميغاواط على وقود الغاز الإيراني المورد، في ظل عدم اكتمال الخطة الوقودية وعدم اكتمال تأهيل وتطوير حقول الغاز بشكل كامل والتي تعمل عليه وزارة النفط بشكل حثيث وكبير مع توجيهات حكومية باستثمار حقول الغاز وتقليل الاحتراق"، مؤكداً أن "عدم اكتمال هذه الخطة سيبقي العراق بحاجة للغاز المورد".

وأضاف موسى، أن "أي انحسار لإطلاقات الغاز المورد او تعثر تسديد المبالغ سيؤثر بشكل كبير على تغذية محطاتنا التوليدية، وبالتالي سينعكس ذلك على انتاجية الطاقة".

ورجح المتحدث باسم الكهرباء، أن "تكون "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإيران موضوع الغاز واطلاقته من ضمن مباحثاته مع ايران".

ويعاني العراق عجزا في الطاقة الكهربائية ويزداد هذا العجز في الصيف مع ارتفاع الطلب عليه، مما يدفع المواطنين بالاستعانة بالمولدات الاهلية التي ترفع اسعارها بشكل كبير مع النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية الوطنية.