كهرباء الجنوب وتوتال الفرنسية تناقشان المراحل الأخيرة لإضافة 1000 ميغاواط للشبكة الوطنية

شفق نيوز/ عقدت مديرية إنتاج كهرباء الجنوب، يوم الجمعة، اجتماعاً مع شركة توتال الفرنسية لمناقشة المراحل الأخيرة الخاصة بإضافة 1000 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مدير عام شركة انتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب مهدي صالح مذكور، عقد اجتماعاً موسعاً مع شركة توتال الفرنسية، لمناقشة التحضيرات اللازمة للمباشرة بتنفيذ مشروع محطة إنتاج كهرباء الطاقة الشمسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة في منطقة ارطاوي".

وأضاف أن "المدير العام حث خلال الاجتماع الذي رأسه مع الشركة المنفذة على تسريع مراحل المباشرة بتنفيذ المشروع لأهمية الطاقة الشمسية في تنويع المصادر المتجددة".

ولفت إلى أن "هذا التوجه جزءًا من رؤية أوسع لوزارة الكهرباء لزيادة القدرة الانتاجية في عموم البلاد مع الحفاظ على المحددات البيئية ، وتلبية الاحتياج المتزايد لطلب الطاقة".

وكان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، قد وقع يوم الأحد 30 حزيران الماضي، الإجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة "توتال اينيرجي" الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة ارطاوي.

‏وقال رئيس الهيئة في كلمة له خلال مراسم توقيع الإجازة الاستثمارية، إن هذا المشروع يعتبر أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.

‏وبين مكية أن هذا المشروع سيضيف هذه الطاقة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.

وفي نيسان أعلنت شركة توتال اينيرجي على موقعها في الانترنت انها وقعت عقود الأرض وشبكات الربط لمحطة رطاوي للطاقة الشمسية، وتغطي هذه عملية إنشاء خط نقل عبر الأبراج بطول 180 كم لربطه بشبكة توزيع الكهرباء في البصرة مع نصب محطة توزيع ثانوية.

وقالت شركة توتال ببيان في حينها، إن "المحطة ستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مشيرة إلى أن "المحطة ستغذي ما يزيد على 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025 عبر أربعة مراحل".