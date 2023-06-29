كهرباء الاردن: جاهزون للربط مع العراق آب المقبل

شفق نيوز/ اعلنت الكهرباء الوطنية الأردنية، يوم الخميس، انها ستكون جاهزة للربط مع العراق في شهر آب المقبل.

وقال مدير شركة الكهرباء الوطنية الاردنية، أمجد الرواشدة، في تصريح اوردته وسائل اعلام اردنية اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إن "مشروع الربط مع العراق يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب/ أغسطس المقبل".

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، في آيار الماضي، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد العراق 150 ميغاوات لترتفع إلى 500 ميغاوات في المرحلة الثانية، و900 ميغاوات في الثالثة.